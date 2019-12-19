В Сибири стартует активный поиск нефти в отложениях возрастом 500 млн лет

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В Сибири стартует активный поиск нефти, образовавшейся в донных морских отложениях возрастом от 250 до 540 миллионов лет, сообщает "Российская газета".
Займутся поисками специалисты "Славнефти" и ее дочернего подразделения "Мегионнефтегаз". Палеозойская нефть измеряется километрами. Ее не следует путать с нефтью баженовской свиты пород. Бажен моложе и ближе к поверхности земли, его слой тонок – обычно 20–30 метров.
Отмечается, что на палеозой в Югре обратили пристальное внимание впервые. На территории ХМАО хватало "поверхностных" запасов, поэтому компании не видели смысла вкладывать капиталы в заведомо дорогие и рискованные эксперименты.
Специалисты выбрали для бурения Южно-Островной участок недр, включающий два мелких месторождения и "хвост" третьего в Нижневартовском районе.
Летом глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предупредил, что эпоха легкой нефти подходит к концу. В России доля месторождений, где добывать нефть сложно, выросла до 60%.
По его словам, прирост добычи осуществим лишь двумя путями. Первый – через поиск и открытие новых месторождений, и второй – с помощью увеличения нефтеотдачи пластов. Кобылкин также рассказал о планах создать полигоны для тестирования нетрадиционных технологий добычи полезных ископаемых. Их можно открыть на выработанных и обводненных месторождениях, считает министр.
Глава Минприроды напомнил, что для недропользователей, которые ведут геологоразведку, ведомство формирует систему налоговых вычетов. Кроме того, в Минприроды рассматривают возможность ввести гарантии для иностранных инвесторов, которые будут заниматься нефтедобычей в России.
Ранее в Минприроды подсчитали стоимость запасов полезных ископаемых в России. Всю имеющуюся в стране нефть оценили 39,6 триллиона рублей, а природный газ – в 11,3 триллиона рублей.
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