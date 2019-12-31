Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

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Экономисты прогнозируют курс рубля в диапазоне, аналогичном прошлогоднему, – от 62 до 70 рублей. В среднем на год закладывается курс на уровне 65 рублей за доллар, то есть чуть слабее, чем в уходящем году, сообщает РБК.
По мнению главного экономиста "Альфа-банка" Натальи Орловой, в начале года доллар будет торговаться по 62–64 рубля благодаря улучшению геополитического фона по России.
Глава "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов полагает, что курс доллара в первом квартале 2020 года снизится до 61 рубля за счет притока средств иностранных инвесторов в условиях благоприятной внешней конъюнктуры и ограниченного оттока капитала из РФ.
Во второй половине 2020 года рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в США, считает Орлова. Доллар будет торговаться по 65-70 рублей.
Если президентские выборы в США усилят волатильность на валютных рынках и спровоцируют глобальный risk-off, курс доллара вырастет до 65-66 рублей, прогнозирует главный экономист "Газпромбанка" Сергей Коныгин.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что в случае возобновления торгового противостояния США и Китая или введения новых санкций в отношении России доллар подорожает до 68-73 рублей. В ином случае останется стабильным и будет торговаться в диапазоне 64-66 рубля за доллар.
Экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин отметил, что при цене на нефть около 60 долларов за баррель курс продолжит колебаться районе 64-66 рубля за доллар. Аналитики АТОНа ждут курса доллара в диапазоне 63-68 рубля при цене нефти 55-65 долларов за баррель.
Главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова полагает, что в 2019 году на развивающихся рынках сильно снизились ставки, это должно ускорить их экономический рост и привлечь потоки капитала — такой внешний фон позитивен для рубля.
Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой равновесный курс рубля в 2020 году оценивает в 62,5-65 рубля за доллар при цене нефти около 55-60 долларов за баррель. Он допускает, что рубль может быть и сильнее в начале года из-за благоприятной сезонности платежного баланса.
2019 год рубль заканчивает на отметке ниже 62 рублей за доллар. С начала года он укрепился на 12,6% по состоянию на последний торговый день 30 декабря. За прошлый год курс российской валюты упал на 17,5%. Таким образом, уровня 2017 года рубль в 2019-м не достиг.
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