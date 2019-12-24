Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.

На Московской бирже уровень зарубежной валюты снизился на 0,5 процента по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов – до 61 рубля 95 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:53 по московскому времени, сообщает RT.

Курс евро, в свою очередь, снизился на 0,6 процента – до 68 рублей 65 копеек. Накануне евро впервые с марта 2018 года опустился до отметки в 69 рублей.

Рубль заметно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах перед празднованием Рождества на западных площадках, считают эксперты. Во вторник, 25 ноября, биржи ряда стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду и вовсе закроются. На изменение валютного курса также влияет спрос на рублевую ликвидность. Подобная специфическая ситуация возникает на фоне предстоящих налоговых выплат.