Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11:01

Глава Минфина США рассказал, куда пропали 1,5 триллиона наличных долларов

экономика за рубежом

Фото: Москва 24

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов, которых не могут досчитаться центробанки многих стран. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Значительная часть этих банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", – сказал министр.

Он добавил, что все страны хотят иметь на руках доллары, поскольку американская валюта получила негласный статус резервной и спрос на нее в последние годы только растет.

Ранее французские СМИ посчитали, что Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, чтобы обойти санкции.

Россия заключила соглашения о валютных свопах с Ираном, Китаем и Турцией, а также увеличила число резервов в валютах стран БРИКС. Таким образом, Москва оказала содействие торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов, указывают журналисты.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика