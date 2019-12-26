Глава Минфина США рассказал, куда пропали 1,5 триллиона наличных долларов

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Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил исчезновение 1,5 триллиона наличных долларов, которых не могут досчитаться центробанки многих стран. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Значительная часть этих банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", – сказал министр.

Он добавил, что все страны хотят иметь на руках доллары, поскольку американская валюта получила негласный статус резервной и спрос на нее в последние годы только растет.

Ранее французские СМИ посчитали, что Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, чтобы обойти санкции.

Россия заключила соглашения о валютных свопах с Ираном, Китаем и Турцией, а также увеличила число резервов в валютах стран БРИКС. Таким образом, Москва оказала содействие торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов, указывают журналисты.

