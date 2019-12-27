Выпуск топлива на Московском НПЗ увеличится

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Выпуск бензина, дизеля и авиационного керосина после введения в строй новой установки "Евро+" увеличится на Московском НПЗ в первой половине 2020 года. Об этом рассказал руководитель дирекции нефтепереработки "Газпром нефти" Михаил Антонов, передает информационное агентство "Аргус".

Нововведение позволит в 2 раза увеличить производство керосина и в 1,5 раза – дизельного топлива. Выпуск первого достигнет 1,4 миллиона тонн в год, второго – до 3,2 миллиона. Увеличится и производство автомобильных бензинов – с 2,3 миллиона до 2,9 миллиона тонн в год. Благодаря этому возрастет экономическая эффективность производства.

После запуска комплекса Московский НПЗ сможет вывести из эксплуатации пять установок прошлого поколения. Это повысит энергоэффективность и экологические характеристики предприятия.

После запуска "Евро+" в 2020 году Московский НПЗ обеспечит рынок столичного региона дополнительным объемом топлива. "Газпром нефть" планирует вложить в проект 98 миллиардов рублей.

В ноябре систему контроля электрооборудования Московского НПЗ усилили новой передвижной электротехнической лабораторией. Для оценки состояния сетей теперь используют цифровое оборудование. Оно сокращает время работ и повышает их безопасность.

Цифровая модель позволяет точно определить место повреждения в электрических магистралях и выдает результаты диагностики в онлайн-режиме. Теперь время поиска повреждений в кабельных линиях сокращено с нескольких дней до нескольких часов.