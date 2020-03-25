Годовая инфляция в России выросла до 2,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Потребительские цены в России в период выросли на 0,3% после трех недель на уровне 0,1%. Такие данные приводит Росстат на период с 17 марта по 23 марта.

С начала года инфляция набрала 1,3%, с начала марта – 0,5%. В годовом выражении инфляция в РФ на 23 марта сложилась на уровне 2,5%.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю цены на сахар-песок выросли на 7%, на гречневую крупу – на 2,8%, на куриные яйца – на 1,4%, на рис шлифованный, муку пшеничную, макароны и вермишель – на 1–1,2%. Соль подорожала на 0,8%, свинина, мясо кур, консервы мясные и пшено – на 0,7%. На 0,4% стали дороже говядина, стерилизованное молоко и подсолнечное масло.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%. Репчатый лук вырос в цене на 3,5%, картофель – на 2,6%, морковь – на 2,5%, яблоки – на 1,4%, капуста – на 1,3%. Огурцы же подешевели на 6,1%.

Цены на бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что годовая инфляция в марте сложится на уровне 2,3–2,4%. Прогноз по итогам 2020 года – 3%.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он считает, что распространение коронавируса повлияет на экономический рост страны сильнее, чем динамика цен на черное золото.

Силуанов добавил, что инфляция в этом году прогнозируется на уровне около 4%. Подобную точку зрения высказывал и первый вице-премьер России Андрей Белоусов.