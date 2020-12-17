Цена биткоина превысила рекордные 22 тыс долларов

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Цена биткоина поднялась выше 22 тысяч долларов, увеличившись на 13%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

"Биткоин сейчас торгуется выше отметки в 22 тысячи долларов после резкого роста и достижения исторического максимума. По всей видимости, периодом фиксировали прибыли и была консолидация в диапазоне 17,5–19,5 тысячи долларов", – пояснил независимый эксперт Мансур Гусейнов РИА Новости.

Специалист также ожидает дальнейшего роста электронной валюты, если не произойдет резкое снижение в течение одного-двух дней.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики.

Он подчеркнул, что люди обращают внимание на другие способы заработка. По словам Бражникова, сейчас более актуальным стали те сектора экономики, в которых имеется меньше проблем.