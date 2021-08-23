Курс биткойна превысил 50 тысяч долларов

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Курс биткойна кратковременно превысил отметку 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Рост по состоянию на 05:42 по московскому времени составил более 2,5%. Позднее курс биткойна уменьшился и зафиксировался на отметке 49,8–49,9 тысячи долларов.
В мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда ее цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. 20 июля снова произошло резкое падение в цене: курс биткойна опустился до отметки 29,56 тысячи долларов.
Ранее директор по маркетингу платформы "РОЙ Клуб" Сергей Ордин рассказал, что новый цикл роста этой криптовалюты начнется ближайшей осенью. По его словам, этому поспособствует новая волна коронавируса в мире, а также восстановление хешрейта биткойна.
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