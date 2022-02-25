Биткойн вырос до 38,8 тыс долларов

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Биткойн в ходе торговой сессии в пятницу, 25 февраля, вырос до 38,8 тысячи долларов (+11,57%). Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 07:10 по московскому времени курс биткойна в ходе торгов увеличивался более чем на 11% и находился на уровне 38,869 тысячи долларов (+11,57%).

Ранее глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев заявил, что стоимость биткойна в течение 3–6 лет достигнет своей максимальной отметки. Она может составить примерно 500 тысяч долларов.

Он отметил, что уже сейчас доля биткойна на рынке криптовалют постепенно снижается. Через несколько лет о его доминирующем положении на рынке можно будет забыть. По прогнозам эксперта, через 5–7 лет доля биткойна может составить всего 1/10 рынка.