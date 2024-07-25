Синод РПЦ временно отстранил митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште

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Священный синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Григорий Алфеев) от управления Будапештско-Венгерской епархией, говорится на сайте РПЦ.

Кроме того, иерарха освободили и от других церковных должностей. На это время в епархии образовали специальную комиссию под руководством Патриаршего экзарха Западной Европы митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора.

Ранее в некоторых русскоязычных зарубежных изданиях и венгерских СМИ появились сообщения об обвинениях в сексуальных домогательствах, публично выдвинутых против епископа протодиаконом Георгием Сузуки. Иларион назвал обвинения попыткой "состричь деньги".

По его словам, с обвинителем он познакомился, когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки изъявил желание приехать и стать его келейником (помощником). После этого к ним стала приходить Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью, однако таковой не являвшаяся, уточнил Иларион. Она требовала оплачивать ее расходы, а также вымогала деньги через "сына".