Патриарх Кирилл лишил сана священника Виталия Беляева

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана иерея Виталия Беляева, сообщает пресс-служба Казанской епархии на своем сайте.

Причиной стало нарушение 17, 25 и 27-го правил Святых Апостолов, запрещающих повторный брак, блуд, воровство и избиение людей, а также нарушение 9-го правила Константинопольского Двукратного собора, который осуждает телесные наказания.

Церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева еще в феврале. После этого священник записал видео со стоящими за его спиной мужчинами с флагом частной военной компании "Вагнер". В ролике иерей обвинил церковные власти региона в противодействии СВО и попросил не мешать "заниматься поддержкой русского воинства".

В апреле прошлого года патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иноагентом) священного сана из-за его деструктивной деятельности и непокаяния. Уточнялось, что причиной стал многолетний характер клеветнической деятельности и оскорбительные фразы в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Сам Кураев в ответ на это заявил, что не переживает из-за лишения сана и воспринимает эту ситуацию спокойно. По его словам, он решил принять тот факт, что некоторые этапы жизни приходится оставлять в прошлом. Кураев подчеркнул, что не собирается подавать апелляцию и не будет пытаться восстановить прежний статус.

В октябре он сообщил о своей эмиграции в Чехию, заявив, что в Европе он сможет организовывать публичные встречи и лекции.