Патриарх Кирилл лишил протодиакона Кураева священного сана

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана из-за его деструктивной деятельности и непокаяния. Соответствующий указ размещен на сайте Московской епархии.

Согласно документу, более чем 2 года назад столичный Епархиальный суд решил извергнуть протодиакона из священного сана, однако патриарх Кирилл объявил мораторий для предоставления Кураеву времени на переосмысление своей позиции. Однако, поскольку Кураев не продемонстрировал признаки покаяния и не остановил деструктивную деятельность, его извергли из священного сана, добавляется в указе.

4 марта этого года Кураева лишили сана Епархиальным судом столицы. Причиной стал многолетний характер клеветнической деятельности и оскорбительные фразы в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал Андрея Кураева за дискредитацию Вооруженных сил России. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3. Кураеву назначили штраф в размере 30 000 рублей.

В апреле 2021 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева.

Кураев оценил решение патриарха Кирилла о лишении его сана