Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев эмигрировал из России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бывший протодиакон Андрей Кураев, которого до этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана, заявил об эмиграции в Чехию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства", – рассказал он.

По его словам, в Европе он сможет организовывать публичные встречи и лекции. Поэтому свою миграцию Кураев назвал "трудовой и сезонной".

Ранее Епархиальный суд решил отобрать у Кураева сан за размещенное в блоге оскорбление скончавшегося 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в некоторых других заявлениях. В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева сана по причине того, что тот "не прекратил свою деструктивную деятельность".

В 2022 году Никулинский суд Москвы оштрафовал Андрея Кураева за дискредитацию Вооруженных сил России. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 и назначили штраф в размере 30 000 рублей.

"Откройте, Давид": Андрей Кураев