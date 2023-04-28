Кураев заявил, что не переживает из-за лишения сана

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев рассказал о том, как относится к решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишить его священного сана. Об этом сообщает "Газета.ру".

"С точки зрения церковноправовой, только теперь я могу подать апелляцию патриарху Варфоломею, потому что раньше у меня этой возможности юридически не было. Но есть для меня несколько другой контекст, он скорее личностный, вопрос в том, насколько мне это самому необходимо", – объяснил он.

По его словам, он воспринимает эту ситуацию спокойно. Он решил принять тот факт, что некоторые этапы жизни приходится оставлять в прошлом. Кураев подчеркнул, что не собирается подавать апелляцию и не будет пытаться восстановить прежний статус.

"Поэтому мое состояние психическое стабильное, отношение спокойное, никаких планов мести патриарху Кириллу или его патриархии у меня и близко нет", – заверил он.

Также Кураев признался, что не видит большой ценности в статусе диакона. Он отметил, что является философом, который стал диаконом, а затем перестал быть им. Общественный деятель считает, что такие изменения в его жизни могут быть к лучшему.

"Два года назад, когда был суд церковный. Он проходил в храме Христа Спасителя, в зале заседаний церковного совета. <...> Там двойные двери. Расстояние между этими дверями – порядка метра. Когда я открывал внутреннюю дверь, почему-то открылась внешняя через метр", – вспомнил он случай из своей жизни.

Кураев рассказал, что тогда воспринял это как знак того, что перед ним открывается другая жизнь.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана из-за его деструктивной деятельности и непокаяния.

Согласно документу, более чем 2 года назад столичный Епархиальный суд решил извергнуть протодиакона из священного сана, но патриарх Кирилл объявил мораторий для предоставления Кураеву времени на переосмысление своей позиции. Однако, поскольку Кураев не продемонстрировал признаки покаяния и не остановил деструктивную деятельность, его извергли из священного сана, добавляется в указе.

До этого Никулинский суд Москвы оштрафовал Андрея Кураева за дискредитацию Вооруженных сил России. Его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3. Кураеву назначили штраф в размере 30 000 рублей.



Кураев оценил решение патриарха Кирилла о лишении его сана