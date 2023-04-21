Патриарх Кирилл приравнял "неприязнь друг к другу" в условиях СВО к измене Родине

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сегодня "неприязнь друг к другу – это как измена Родине". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на речь сановника после литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

"Мы действительно должны быть сплоченными в такое время, отнести за далекую периферию все наши недоуменные вопросы друг к другу, нашу раздражительность, нашу неприязнь. Сегодня неприязнь друг к другу – это как измена Родине. Никакой неприязни быть не должно, все должны преодолеть силой Божией и молитвой, воспламенить любовь к Отечеству", – сказал патриарх Кирилл.

Защита Родины является "величайшей обязанностью и святым делом" для каждого человека, отметил московский патриарх. Нужно помнить, что российские военные в Донбассе сражаются за будущее страны.

Ранее патриарх Кирилл заявил о формировании "нового язычества", которому противостоит РПЦ. По словам сановника, оно основано на поклонении прогрессу, науке и технике. Россия не соглашается с таким направлением развития человеческой цивилизации и церковь, подчеркнул патриарх.