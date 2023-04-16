В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Самолет с Благодатным огнем, который вылетел в субботу, 15 апреля, из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково-3. В столице представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ) встретили делегацию Фонда Андрея Первозванного, которая доставила Благодатный огонь. Об этом сообщает ТАСС.

Лампады с огнем из аэропорта привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение. Представители РПЦ также доставят огонь в десятки российских городов.

Ранее стало известно, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, 15 апреля. На церемонии присутствовали свыше 2 тысяч человек.

Кроме того, сообщалось, что частицы Благодатного огня передадут в 11 столичных храмов.

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