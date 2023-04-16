Патриарх Кирилл заявил о формировании "нового язычества", которому противостоит РПЦ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о формировании "нового язычества", которое основано на поклонении прогрессу, науке и технике.

Он добавил, что речь идет не об уважении таких явлений, а об их обожествлении.

"Каким должен быть ответ Русской православной церкви, да и ответ России? Да тот, который мы уже даем: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации", – сообщил патриарх Кирилл после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

По его словам, у России есть полное право на подобное несогласие, поскольку она является первой в истории страной, которая ранее называла атеизм своей идеологией.

"И мы знаем, чем все закончилось", – добавил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл пожелал гражданам России и Украины, чтобы Господь укрепил мир и любовь между их народами и хранил их страны. Он сравнил события, которые происходят сегодня на исторической русской земле, с междоусобной бранью.

Патриарх также выразил надежду, что нынешние испытания в конечном итоге смогут помочь людям снова обрести мир и взаимоуважение, а также согласие и способность жить и работать вместе.

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