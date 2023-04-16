Православные христиане празднуют день святой Пасхи

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Православные христиане встречают праздник святой Пасхи, который традиционно отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Так, в этом году праздник выпал на 16 апреля.

Пасха или Воскресение Христово – это один из главных праздников православных христиан. Согласно преданию, в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых, на третий день после распятия на кресте за грехи всего человечества.

Предшествовали этому светлому празднику Страстная седмица и 40-дневный Великий Пост.

Согласно традициями, символами Пасхи являются кулич и крашеные яйца. Считается, что прародителем этой традиции стала Мария Магдалина, которая подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию в честь Воскрешения Иисуса Христа. Император усомнился в воскрешении, заявив, что это так же невозможно, как то, что белое яйцо не может стать красным. Однако в ту же секунду яйцо изменило цвет.

Пасху верующие будут праздновать 40 дней. А 25 апреля православные отметят Радоницу – так называемую Пасху для умерших. В этот день принято поминать усопших и посещать кладбища.

В Москву из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Его схождение – это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи. Благодатный огонь выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Частицы Благодатного огня передадут в 11 столичных храмов. Также представители Русской православной церкви доставят огонь в десятки российских городов.

В столице продлили работу городского транспорта на Пасху

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