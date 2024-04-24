РПЦ запретила в служении и разжаловала священника Сафронова

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РПЦ освободила иерея Димитрия Сафронова, клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе Москвы, от миссионерской работы и отстранила его от священнослужения на три года. Об этом сообщается на сайте Московской епархии.

Священнику Сафронову также запретили носить рясу и священнический крест. Иерея направили на три года в храм Преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках для исполнения обязанностей псаломщика (церковнослужителя, не возведенного в степень священства, читающего во время общественного богослужения тексты Священного Писания и молитвы. – Прим. ред.) и выполнения тех поручений, которые определит ему настоятель.

После окончания срока епитимьи (церковного наказания. – Прим. ред.) епархия примет решение о возможности дальнейшего священнослужения Сафронова, основываясь на отзывах с места несения послушаний.

Ранее Константинопольский Варфоломей восстановил в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иноагентом). Его лишил сана Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В документе патриарха Константинопольского Варфоломея указали, что наказание со стороны РПЦ, которое наложили на Кураева, "никоим образом не вытекает из церковных критериев".