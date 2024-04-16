Бывший протодиакон Кураев сообщил, что Константинополь восстановил его в сане

Фото: ТАСС/Павел Смертин (Андрей Кураев признан в РФ иноагентом)

Бывший протодиакон Андрей Кураев (признан в РФ иноагентом), лишенный сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил, что патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил его в сане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. <...> Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", – указано в документе патриарха Константинопольского Варфоломея.

В документе также уточняется, что наказание со стороны РПЦ, которое было наложено на Кураева, "никоим образом не вытекает из церковных критериев".



В апреле прошлого года патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иноагентом) священного сана из-за его деструктивной деятельности и непокаяния. Уточнялось, что причиной стал многолетний характер клеветнической деятельности и оскорбительные фразы в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Сам Кураев в ответ на это заявил, что не переживает из-за лишения сана и воспринимает эту ситуацию спокойно. По его словам, он решил принять тот факт, что некоторые этапы жизни приходится оставлять в прошлом. Тогда он заявлял, что не собирается подавать апелляцию и не будет пытаться восстановить прежний статус.