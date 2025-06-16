"Локомотив" опроверг информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Футбольный клуб "Локомотив" назвал не подкрепленным фактами вбросом информацию о запрете на регистрацию новых футболистов. Такое заявление сделала пресс-служба московской команды, передает РИА Новости.

В понедельник, 16 июня, телеграм-канал SHOT написал, что клубу запретили регистрировать новых игроков, поэтому он, возможно, не сможет заявить на новый сезон перешедшего в "Локомотив" из "Ростова" футболиста Николая Комличенко.

Как сообщили в клубе, у команды нет проблем с лицензированием и регистрацией контрактов игроков.

Представители клуба отметили, что слухи в ключевой момент появляются не в первый раз. Сейчас, по их словам, перед началом сезона формируется команда, вброс направлен на нарушение работы "Локомотива".

Ранее Российский футбольный союз (РФС) на год запретил клубу "Крылья Советов" приобретать новых игроков. При этом, по данным СМИ, клуб может продавать собственных футболистов или подписывать свободных агентов, переход которых не оплачивается.

Такое решение связано с тем, что команда имела проблемы из-за долгов перед "РТ-Капитал" (входит в "Ростех"), которые составили более 900 миллионов рублей.

