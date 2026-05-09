Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 15:39

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва заботится о ветеранах Великой Отечественной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Белик

В столице живут почти 10 тысяч ветеранов – участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Также в городе живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Каждый из них – наша настоящая гордость и часть живой истории. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе", – подчеркнул мэр.

В частности, ветеранам помогают социальные работники. Для этого работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Специалисты проводят с ветеранами по 8–10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни.

Кроме того, можно воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением или стать участником программы "Санаторий на дому". В пансионате "Никольский парк" ветераны могут пройти реабилитацию по индивидуальной программе.

"Забота проявляется и в сохранении исторической памяти. В Музее Победы продолжает пополняться народная экспозиция "Лица Победы" – жители города могут найти там портреты близких или прислать свои истории", – заключил мэр.

Собянин ранее поздравил ветеранов и жителей Москвы с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что после войны выросло уже несколько поколений граждан и уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу.

Мэр также добавил, что все люди гордятся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом, и поблагодарил ветеранов за их подвиг.

Насыщенная программа проходит на фестивалях и в парках Москвы в честь Дня Победы

Читайте также


мэр МосквыобществогородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика