Семак – о пенальти в матче с "Локомотивом": Дивеев сказал, что не касался мяча рукой

22 апреля московский "Локомотив" дома сыграл вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 0:0 в матче 26 тура Мир Российской Премьер-лиги. При этом хозяева упустили шанс выиграть, так как в самой концовке Николай Комличенко не забил пенальти. О схватке в лидирующей группе чемпионата расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Фассон (Ненахов, 84), Пруцев, Карпукас (Вера, 74), Бакаев (Пиняев, 74), Батраков, Руденко (Чевардин, 46), Воробьев (Комличенко, 68).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос (Вега, 58), Нино, Дивеев, Дркушич (Кондаков, 89), Вендел, Барриос, Педро, Глушенков (Мостовой, 58), Луис Энрике (Джон Джон, 89), Соболев (Дуран, 64).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 8; Руденко, 32; Батраков, 38; Глушенков, 40; Вендел, 72; Дуран, 75; Морозов, 88; Комличенко, 90+; Дивеев, 90+; Нино, 90+; Джон Джон, 90+; Пруцев, 90+.

Впервые за весь сезон "Зенит" выходил на матч в качестве лидера РПЛ после того, как туром ранее "Краснодар" потерял очки в битве с калининградской "Балтикой" (2:2). У сине-бело-голубых до битвы с "Локомотивом" было 55 очков, в то время как у "быков" пока 54. "Железнодорожники" же – третьи с 48-ю.

Петербуржцы – команда с прагматичным футболом и второй по надежности обороной в лиге (17 пропущенных мячей), а москвичи – одни из лучших в РПЛ по забитым голам (51, как и у "Краснодара"). Вот и получилось, что коса нашла на камень, причем очень и очень крепкий.

Практически весь матч соперники занимались нейтрализацией сильных сторон друг друга. Темп игры был очень приличный, особенно для футбола посреди недели, когда с предыдущего тура прошло всего пара-тройка дней. А вот моментов соперники за 90 с лишним минут набили не так уж и много.

До перерыва самым опасным эпизодом стал выстрел вингера "Локо" и по совместительству экс-игрока "Зенита" Зелимхана Бакаева, который приложился с левой метров с 25-ти низом под дальнюю штангу. Голкипер гостей Денис Адамов, а точнее, его левая рука, угрозу нейтрализовали. У команды с берегов Невы же была парочка острых подходов, причем оба раза на ударной позиции оказывался левый защитник Дуглас Сантос. Показатель того, насколько четко футболисты "Локо" контролировали атакующую группу команды Сергея Семака.

В тайме втором намного ближе к забитому мячу были подопечные Михаила Галактионова, которые стали чаще играть длинными передачами, чтобы преодолевать прессинг "Зенита". Но моментов вновь набралось маловато. Неплохой эпизод случился на 63-й минуте, когда после углового мяч заметался в районе вратарской, но отлетел от полузащитника Артема Карпукаса выше перекладины. А на 72-й "Локо" нарисовал комбинацию внутри штрафной с ударом вышедшего на замену Николая Комличенко, но форвард несильно пробил в Адамова. У его визави на противоположной половине поля Антона Митрюшкина работы практически не было.

Тихий мирный ход встречи взорвала VAR-комната. На последней компенсированной минуте видеоарбитры углядели игру рукой защитника "Зенита" Игоря Дивеева в своей штрафной после того, как мяч прилетел в нее от головы Комличенко. По крайней мере, все судьи во главе с арбитром в поле Алексеем Сухим пришли именно к такому выводу: визуально показалось, что если касание и было, то едва-едва ощутимым. Уже после игры Дивеев скажет, что "никого не трогал" и если бы 11-метровый был, то "ничего бы не сказал". А так – у защитника "очень большие вопросы" и подозрения в некоем "предвзятом отношении".

Так или иначе, решение Сухой принял, и пенальти по такой плотной игре – восхитительный подарок и невероятный шанс для "Локомотива" приблизиться к лидирующей двойке чемпионата. Но с точки еще надо забить: а Комличенко с этим, к огромному разочарованию фанатов красно-зеленых, не справился. Удар был мощным, в правый от Адамова угол, но Денис парировал его, предсказав траекторию полета мяча.

Причем, возможно, ценную подсказку вратарю дал Вендел. Бразильский лидер "Зенита" порой не отличается образцовым поведением, но в последних матчах пашет на поле как проклятый. А в момент пенальти, стоя за спиной Комличенко, он поднял левую руку и показывал ей ровно в ту сторону, куда в последствии пробил нападающий "Локо". На Вендела ли ориентировался Адамов или нет, но прозорливость латиноамериканца оказалась на высочайшем уровне.



Тут же случился еще один скандальный эпизод: в единоборстве в штрафной "Зенита" мяч рикошетом прилетел в руку защитнику гостей Роману Веге. Сухой игру не остановил, а в следующем эпизоде после фола едва не разразилась драка стенка на стенку. Толпа, включая тех, кто был на скамейках запасных, побежала доказывать, кто прав, кто виноват, благо дело ограничилось толкотней.

Итого – не слишком насыщенные моментами, но за счет концовки и общего темпа действия увлекательные нули на табло. А ярчайший показатель, насколько плотной была борьба, – 12 желтых карточек и одна красная, которую выписали тренеру "Зенита" Александру Анюкову за мат в адрес арбитра в самой концовке встречи.

После игры наставник "Локомотива" Михаил Галактионов сказал в эфире "Матч ТВ", что испытывает досаду, так как его команда "на шажочек" была ближе к победе.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) В целом, хороший матч с нашей стороны, понравилась игра команды. Второй тайм прошел с нашим преимуществом, были эпизоды, которые могли реализовать и пораньше выходить вперед. Есть группа игроков, которые бьют пенальти, и удар исполняет тот, кто лучше готов. Батраков – первый в списке, обсудим этот момент внутри.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в беседе с журналистами телеканала признал, что его команда создала не так много моментов. По словам специалиста, с учетом матча в минувшие выходные было тяжеловато, и план был в том, чтобы внести минимальные изменения в стартовый состав предыдущей встречи и уже по ходу игры его освежать.

Без разговоров о пенальти, само собой, тоже не обошлось.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Больше думали, как надежно сыграть в защите, оборонялись большими силами. Отсюда игра не получилась, не раскрылась. Если бы был забит мяч, возможно, все пошло бы иначе. А так не хватило пространства, скорости, моментов. Адамов молодец, но Дивеев сказал, что не касался мяча рукой, на повторе это тоже не видно. Не знаю, чем вызвано это нарушение. Адамов принес команде одно очко, но хотелось сегодня победить.

За счет ничьей "Зенит" оторвался от "Краснодара" на два очка, но такой расклад рискует продержаться недолго. У южан 23 апреля битва в столице с одной из лучших команд этой весны – "Спартаком", и в случае победы подопечные Мурада Мусаева вновь вернут себе первую строчку в таблице.

В то же время свой шанс получили соперники "Локо" в борьбе за третье место. В случае побед все тот же "Спартак", а также "Балтика" в гостевой схватке с грозненским "Ахматом", сократят расстояние от "железнодорожников" всего на одно очко.

