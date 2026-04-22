Семак – о пенальти в матче с "Локомотивом": Дивеев сказал, что не касался мяча рукой

22 апреля московский "Локомотив" дома сыграл вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 0:0 в матче 26 тура Мир Российской Премьер-лиги. При этом хозяева упустили шанс выиграть, так как в самой концовке Николай Комличенко не забил пенальти. О схватке в лидирующей группе чемпионата расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0
"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Фассон (Ненахов, 84), Пруцев, Карпукас (Вера, 74), Бакаев (Пиняев, 74), Батраков, Руденко (Чевардин, 46), Воробьев (Комличенко, 68).
"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос (Вега, 58), Нино, Дивеев, Дркушич (Кондаков, 89), Вендел, Барриос, Педро, Глушенков (Мостовой, 58), Луис Энрике (Джон Джон, 89), Соболев (Дуран, 64).
Предупреждения: Дуглас Сантос, 8; Руденко, 32; Батраков, 38; Глушенков, 40; Вендел, 72; Дуран, 75; Морозов, 88; Комличенко, 90+; Дивеев, 90+; Нино, 90+; Джон Джон, 90+; Пруцев, 90+.
Впервые за весь сезон "Зенит" выходил на матч в качестве лидера РПЛ после того, как туром ранее "Краснодар" потерял очки в битве с калининградской "Балтикой" (2:2). У сине-бело-голубых до битвы с "Локомотивом" было 55 очков, в то время как у "быков" пока 54. "Железнодорожники" же – третьи с 48-ю.
Петербуржцы – команда с прагматичным футболом и второй по надежности обороной в лиге (17 пропущенных мячей), а москвичи – одни из лучших в РПЛ по забитым голам (51, как и у "Краснодара"). Вот и получилось, что коса нашла на камень, причем очень и очень крепкий.
Практически весь матч соперники занимались нейтрализацией сильных сторон друг друга. Темп игры был очень приличный, особенно для футбола посреди недели, когда с предыдущего тура прошло всего пара-тройка дней. А вот моментов соперники за 90 с лишним минут набили не так уж и много.
До перерыва самым опасным эпизодом стал выстрел вингера "Локо" и по совместительству экс-игрока "Зенита" Зелимхана Бакаева, который приложился с левой метров с 25-ти низом под дальнюю штангу. Голкипер гостей Денис Адамов, а точнее, его левая рука, угрозу нейтрализовали. У команды с берегов Невы же была парочка острых подходов, причем оба раза на ударной позиции оказывался левый защитник Дуглас Сантос. Показатель того, насколько четко футболисты "Локо" контролировали атакующую группу команды Сергея Семака.
В тайме втором намного ближе к забитому мячу были подопечные Михаила Галактионова, которые стали чаще играть длинными передачами, чтобы преодолевать прессинг "Зенита". Но моментов вновь набралось маловато. Неплохой эпизод случился на 63-й минуте, когда после углового мяч заметался в районе вратарской, но отлетел от полузащитника Артема Карпукаса выше перекладины. А на 72-й "Локо" нарисовал комбинацию внутри штрафной с ударом вышедшего на замену Николая Комличенко, но форвард несильно пробил в Адамова. У его визави на противоположной половине поля Антона Митрюшкина работы практически не было.
Тихий мирный ход встречи взорвала VAR-комната. На последней компенсированной минуте видеоарбитры углядели игру рукой защитника "Зенита" Игоря Дивеева в своей штрафной после того, как мяч прилетел в нее от головы Комличенко. По крайней мере, все судьи во главе с арбитром в поле Алексеем Сухим пришли именно к такому выводу: визуально показалось, что если касание и было, то едва-едва ощутимым. Уже после игры Дивеев скажет, что "никого не трогал" и если бы 11-метровый был, то "ничего бы не сказал". А так – у защитника "очень большие вопросы" и подозрения в некоем "предвзятом отношении".
Так или иначе, решение Сухой принял, и пенальти по такой плотной игре – восхитительный подарок и невероятный шанс для "Локомотива" приблизиться к лидирующей двойке чемпионата. Но с точки еще надо забить: а Комличенко с этим, к огромному разочарованию фанатов красно-зеленых, не справился. Удар был мощным, в правый от Адамова угол, но Денис парировал его, предсказав траекторию полета мяча.
Причем, возможно, ценную подсказку вратарю дал Вендел. Бразильский лидер "Зенита" порой не отличается образцовым поведением, но в последних матчах пашет на поле как проклятый. А в момент пенальти, стоя за спиной Комличенко, он поднял левую руку и показывал ей ровно в ту сторону, куда в последствии пробил нападающий "Локо". На Вендела ли ориентировался Адамов или нет, но прозорливость латиноамериканца оказалась на высочайшем уровне.
Тут же случился еще один скандальный эпизод: в единоборстве в штрафной "Зенита" мяч рикошетом прилетел в руку защитнику гостей Роману Веге. Сухой игру не остановил, а в следующем эпизоде после фола едва не разразилась драка стенка на стенку. Толпа, включая тех, кто был на скамейках запасных, побежала доказывать, кто прав, кто виноват, благо дело ограничилось толкотней.
Итого – не слишком насыщенные моментами, но за счет концовки и общего темпа действия увлекательные нули на табло. А ярчайший показатель, насколько плотной была борьба, – 12 желтых карточек и одна красная, которую выписали тренеру "Зенита" Александру Анюкову за мат в адрес арбитра в самой концовке встречи.
После игры наставник "Локомотива" Михаил Галактионов сказал в эфире "Матч ТВ", что испытывает досаду, так как его команда "на шажочек" была ближе к победе.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в беседе с журналистами телеканала признал, что его команда создала не так много моментов. По словам специалиста, с учетом матча в минувшие выходные было тяжеловато, и план был в том, чтобы внести минимальные изменения в стартовый состав предыдущей встречи и уже по ходу игры его освежать.
Без разговоров о пенальти, само собой, тоже не обошлось.
За счет ничьей "Зенит" оторвался от "Краснодара" на два очка, но такой расклад рискует продержаться недолго. У южан 23 апреля битва в столице с одной из лучших команд этой весны – "Спартаком", и в случае победы подопечные Мурада Мусаева вновь вернут себе первую строчку в таблице.
В то же время свой шанс получили соперники "Локо" в борьбе за третье место. В случае побед все тот же "Спартак", а также "Балтика" в гостевой схватке с грозненским "Ахматом", сократят расстояние от "железнодорожников" всего на одно очко.