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16 ноября, 08:38

Экономика

Самая дешевая красная икра в РФ найдена в Удмуртии

Фото: depositphotos/daffodil

Самую дешевую красную икру в стране можно купить в Удмуртии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Средняя цена за 1 килограмм красной икры в РФ в октябре составляет 8 104 рубля, а в Удмуртии – всего 3 969 рублей. Чуть выше стоимость зафиксирована в Тыве – около 4 900 рублей.

Ранее эксперты предупреждали, что из-за ажиотажа и слабого улова стоимость красной икры к Новому году может вырасти до 13 тысяч рублей за килограмм. При этом некоторые специалисты посчитали, что эта цифра может дойти даже до 15 тысяч.

Подобная ситуация является неадекватной, уверены в Росрыболовстве, так как запасы деликатеса остаются на высоком уровне благодаря прошлогодней высокой путине.

К Новому году красная икра может подорожать на 20%

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