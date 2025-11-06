Врач Скорогудаева: самостоятельное удаление родинок может спровоцировать опухоль

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Самостоятельное удаление родинок на коже может спровоцировать опухолевый процесс, заявила Москве 24 врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Так специалист прокомментировала новость о том, что на маркетплейсах появилась лазерная ручка для устранения дефектов кожи. Некоторые пользователи при этом уточнили, что в устройстве нет лазера: оно лишь бьет током, вызывая ожог.

"Методы удаления, или деструкции кожных элементов, – это в целом эффективная методика, позволяющая избавиться от ряда дефектов. Однако крайне важно выяснить, можно ли вообще трогать тот или иной элемент, так как любая неудачная попытка удаления может спровоцировать опухолевый процесс", – сказала Скорогудаева.

По ее словам, нельзя самостоятельно что-либо удалять на коже. Меланому легче заподозрить, поскольку обычно она пигментирована, но существуют и другие опухоли кожи. Эксперт рекомендовала сначала обратиться к врачу, который определит, что это за элемент, а затем предложит решение.

"Что касается методов деструкции, то для этого существуют профессиональные аппараты. Самый старый метод – это криодеструкция, или замораживание. Более современные методы, основанные на применении физических факторов, отличаются от нее. Но в целом электродеструкция, криодеструкция и методы с использованием света, то есть лазеры, – все это эффективные подходы", – рассказала она.

Дерматолог уточнила, что лазеры имеют одну длину волны, которая поглощается определенными структурами. Благодаря высокой энергии они активно применяются для деструкции, однако это исключительно медицинское оборудование.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Удаление светом с помощью непрофессионального устройства – это обман. У покупателя ничего не получится, кроме как испортить зрение, поскольку свет от лазера вреден для глаз. Поэтому все, что связано со световыми приборами, дома не стоит применять.

То же самое касается и всех электрических методов, где применяются высокочастотные токи. Из-за неправильного использования человек может получить глубокое повреждение, объяснила врач.

"Если говорить об устройствах, купленных на маркетплейсах, обычно такие аппараты очень слабы. Они точно не могут эффективно удалять образования. Поэтому все заявления о домашнем удалении – это, скорее всего, маркетинг", – добавила эндокринолог.

Подобные устройства, продолжила она, могут повредить кожу, спровоцировать онкологию, оставить на теле рубцы и шрамы. Кроме того, некоторые образования, например бородавки, в целом тяжело удаляются даже профессиональным лазером, поскольку они имеют вирусную природу.

"Если повредить кожу, то вирус, наоборот, может начать распространяться, и ситуация усугубится. Например, подошвенные бородавки – это особенно устойчивая инфекция, от которой крайне сложно избавиться. Все они имеют вирусную природу, и нужно быть аккуратным, потому что вирус может распространиться по всему телу", – заключила специалист.

Ранее терапевт Артер Родригес призвал следить за родинками. С его слов, злокачественные образования отличаются от других по размеру, цвету и форме. Если у человека при осмотре возникли подозрения, следует обратиться к дерматологу. Также поводом для обращения к нему считается появление более 10 новых родинок за год, сказал Родригес.