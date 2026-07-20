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20 июля, 17:29

Происшествия

Казахстан подтвердил еще одну атаку на танкер в Черном море

Фото: 123RF.com/ballnikkor

Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что беспилотник атаковал танкер Nelsa на нефттерминале Каспийского трубопроводного консорциума (КСК) в Черном море. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Все произошло в ночь с 19 на 20 июля. В тот момент судно находилось под погрузкой. После удара по танкеру произошел пожар, его оперативно ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Разлива нефти удалось избежать, однако отгрузку топлива пришлось приостановить.

Специалисты оценивают техническое состояние судна из-за произошедшего. Минэнерго Казахстана находится в контакте с КСК.

Накануне, 19 июля, два танкера во время погрузочных операций на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума подверглись атаке БПЛА. Речь идет о судах Asia и Nissos Ios. МИД Казахстана осудил произошедшее.

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