Виталий Гогунский перепутал возраст дочери, поздравляя ее с днем рождения

Актер Виталий Гогунский вновь оказался в центре скандала: он поздравил свою дочь Милану с совершеннолетием, хотя девушке исполнилось 16 лет. Подробности – в материале Москвы 24.

"Просчитался, но где?"

Исполнитель роли Кузи в ситкоме "Универ" попал в неловкую ситуацию. В своих соцсетях он обратился к единственной дочери, блогеру и певице Milana Star (настоящее имя – Милана Маирко) по случаю ее дня рождения. Архивные фотографии наследницы актер сопроводил трогательной подписью.





Виталий Гогунский актер Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому. Счастлив, что ты у меня есть. Ты чудо!

Однако пост содержал фактическую ошибку: 17 февраля Милане исполнилось 16 лет. Первой исправить неточность поспешила экс-супруга Гогунского и мать Миланы, модель Ирина Маирко.

"Виталий, ей 16..." – написала экс-супруга актера под его постом.

Подписчики Гогунского тоже обратили его внимание на возраст дочери. Однако нашлись и те, кто вступился за актера, призвав "не цепляться к словам".

"Просчитался, но где?", "в 16 лет получают паспорт, наверное, так выразился, не надо цепляться к словам. Главное, что отец любит свою дочку. Она повзрослеет – поймет", "поздравил как Кузя", "типичный батя", "папка показал свое участие в жизни ребенка. Удивительно, как дату не перепутал", "тот самый отец, который не помнит, в каком ты классе и сколько тебе лет", "ситуация критическая", "он не играл Кузю, а проживал", "вы серьезно думаете, что он не в курсе, сколько дочери лет?" – разделились в комментариях подписчики.

Милана публично не отреагировала на пост отца, однако издание "СтарХит" со ссылкой на инсайдеров отметило, что девушка увидела странное поздравление и нашла его не забавным, а скорее грустным.

"Милану пост отца очень расстроил, она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг, девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично расстроили ребенка", – поделился источник.

При этом собеседник издания отметил, что Гогунский последние 8 лет не поздравлял дочь лично, этот праздник также не стал исключением.

"Гогунский выложил карусель из фото и коллажей, которые взял из пабликов. Помогать дочери он все еще отказывается, предлагая раз в полгода прислать своего водителя, чтобы возместить затраты на трансфер", – добавил инсайдер.

"Продюсер колбасы"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

По данным СМИ, Гогунский познакомился с Ириной Маирко примерно в 2009-м, на съемках сериала "Универ", где модель появилась в эпизоде. В 2010-м они стали родителями дочери Миланы, однако пара быстро рассталась. В 2013-м Виталий женился на давней подруге Анне Жюсталь, но спустя пару лет союз распался. После развода актер вернулся к Ирине Маирко, а в 2017-м они сыграли свадьбу. Но и этот брак продлился около 2 лет.

Поначалу экс-супруги поддерживали теплые отношения ради дочери, однако вскоре в СМИ стали появляться скандальные подробности их отношений. В 2020-м Ирина рассказала журналистам, что семейная жизнь не заладилась с самого начала, потому что родители Виталия ее не приняли: им нужна была невестка "голубых кровей", "более образованная". По ее словам, Гогунский также не спешил давать дочери свою фамилию и не значился в графе "отец" в свидетельстве о рождении. Актер официально признал ребенка и удочерил, когда Милане было уже 6 лет.

Тогда же Маирко отметила, что после развода экс-супруг перестал помогать дочери финансово, а также прекратил общение с ней, хотя и переписал на нее квартиру.

Милана с детства мечтала стать певицей и трудилась в этом направлении, а мама во всем ее поддерживала, отмечали в СМИ. К своим 16 годам девушка успела добиться значительных успехов: она записывает песни, дает концерты, гастролирует, создала собственную линию одежды, школьных принадлежностей, а впоследствии запустила косметический бренд. Ее доход и благосостояние ее матери, которая является и директором восходящей звезды, росли и достигли такого уровня, что на 15-летие Миланы в 2025-м Ирина подарила ей квартиру в центре Москвы.

При этом взлет дочери произошел на фоне ее разлада с отцом. Гогунский отмечал в интервью, что именно ему дочь обязана тем, что у нее теперь есть: он вывел ее на сцену и помог записать первый хит.





Виталий Гогунский актер Живут они с мамой, как все знают, в отличных условиях, покупают друг другу квартиры… Не буду скрывать, я к этому тоже руку приложил. Ну и здорово! Была возможность – помог. Кому еще помогать, если не дочери.

При этом Ирина продолжала утверждать журналистам, что Виталий не общается с дочерью и не участвует в ее жизни. Этой позиции придерживается и Милана.

"Клипы, съемки, песни – все мама. Она всегда была на съемочной площадке, общалась с режиссерами, папа был продюсером колбасы. Он всегда нес только бутерброды", – подчеркивала юная певица в интервью.

В последнее время отношения между актером и наследницей обострились вплоть до того, что Милана заблокировала отца в соцсетях.

По данным СМИ, в 2022-м Ирина подала в суд на бывшего супруга за неуплату алиментов, утверждая, что за 3 года после развода получила от Виталия лишь 1,5 тысячи рублей. Сторонам удалось договориться, заключив мирное соглашение. Однако в январе 2026-го журналисты сообщили, что Маирко вновь обратилась в суд по поводу алиментов. Ее адвокат Анна Фролова утверждала, что Гогунский не соблюдал договоренности, вследствие чего не было выплат, "пропорциональных реальному доходу". По ее словам, все заработки актера проходят через компанию, оформленную на его мать, соответственно, официально он декларирует лишь часть средств.



