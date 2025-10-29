29 октября, 21:34Шоу-бизнес
Актриса Дженнифер Лоуренс раскритиковала свой прежний образ "искренней звезды"
Фото: ТАСС/Zuma/Ettore Ferrari
Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс раскритиковала свой прежний имидж "самой искренней актрисы", сообщает Pravda.Ru со ссылкой на The New Yorker.
Артистка заявила, что теперь ее поведение в период пика популярности кажется ей наигранным и раздражающим.
В публикации уточняется, что после успеха фильмов "Голодные игры" и "Люди Икс" Лоуренс сознательно выработала характерную манеру общения, которая со временем стала восприниматься как искусственная.
"Это была моя настоящая личность, но и защитный механизм", – пояснила актриса.
Она добавила, что после каждого интервью испытывала стресс и желание никогда больше не общаться с прессой.
По словам звезды, ее естественность стала психологическим щитом против давления индустрии. Сейчас Лоуренс пересматривает отношение к публичности, осознавая сложность сохранения искренности в условиях постоянного внимания.
