Актриса Дженнифер Лоуренс раскритиковала свой прежний образ "искренней звезды"

Фото: ТАСС/Zuma/Ettore Ferrari

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс раскритиковала свой прежний имидж "самой искренней актрисы", сообщает Pravda.Ru со ссылкой на The New Yorker.

Артистка заявила, что теперь ее поведение в период пика популярности кажется ей наигранным и раздражающим.

В публикации уточняется, что после успеха фильмов "Голодные игры" и "Люди Икс" Лоуренс сознательно выработала характерную манеру общения, которая со временем стала восприниматься как искусственная.

"Это была моя настоящая личность, но и защитный механизм", – пояснила актриса.

Она добавила, что после каждого интервью испытывала стресс и желание никогда больше не общаться с прессой.

По словам звезды, ее естественность стала психологическим щитом против давления индустрии. Сейчас Лоуренс пересматривает отношение к публичности, осознавая сложность сохранения искренности в условиях постоянного внимания.

