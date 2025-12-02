People: актриса Зои Кравиц несколько раз летала к Гарри Стайлсу в Рим

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Голливудская актриса Зои Кравиц несколько раз за год летала к своему возлюбленному певцу Гарри Стайлсу в Рим, сообщает издание People со ссылкой на источник в окружении пары.

"В этом году Гарри проводил много времени в Риме. Зои присоединялась к нему несколько раз с конца лета. Они просто гуляют там, встречаются с друзьями и живут очень размеренной жизнью. У них отличная химия", – поделился инсайдер.

По словам собеседника журналистов, Рим стал для знаменитостей удобным местом для встреч, поскольку там их "практически не беспокоят".

Ранее Кравиц состояла в отношениях с американским актером Ченнингом Татумом, однако пара объявила о расставании в октябре 2024-го. Звезды встречались 3 года и готовились к свадьбе.