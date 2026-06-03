Врач Овечкин: вдыхание гелия из шарика может обернуться пневмотораксом

Вдыхать гелий из воздушных шариков смертельно опасно, утверждают врачи. Действительно ли эта забава может убить и какие еще неочевидные действия рискуют обернуться проблемами – в материале Москвы 24.

Шутка ли?

Вдыхание гелия из воздушных шаров может закончиться гибелью, рассказала в своих соцсетях фельдшер скорой медицинской помощи Евгения Комарова. По ее словам, это происходит, когда газ вытесняет кислород из крови, и человек "просто падает замертво".





Евгения Комарова фельдшер скорой медицинской помощи Сам по себе гелий действительно неопасен. Но если его вдохнуть несколько раз, чтобы сделать "смешной голос", он может привести к остановке дыхания. Кому сколько раз нужно вдохнуть гелия, чтобы это произошло, неизвестно. И нет безопасной или определенно опасной дозировки.

В своем видео врач привела примеры гибели взрослых и детей. В частности, в 2023 году семилетняя девочка из США умерла от удушья во время своего дня рождения, вдохнув гелий из воздушной цифры "7", сообщало издание New York Post.

Однако биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос в разговоре с Москвой 24 предположил, что в ситуациях с летальными исходами причина была в чем-то другом, но точно не в газе.

"Гелия в обычном шарике точно не хватит, чтобы заместить кислород в крови. Гипоксия развивается не так быстро", – сказал он.

По словам эксперта, гелий – самый безопасный газ из всех существующих. Он абсолютно инертен и не вступает во взаимодействие ни с чем.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека На американских космических кораблях используется гелиево-кислородная смесь: космонавты месяцами и годами дышат гелием с кислородом, и ничего не происходит. Есть специальная гелиевая смесь для погружений: аквалангисты дышат ей на больших глубинах.

Эксперт пояснил, что перемена голоса при вдыхании этого газа возникает из-за того, что частота колебаний и скорость звука гелия другие. Кроме того, при дыхании становится холодно, потому что он забирает много энергии.

Однако, чтобы получить гипоксию, нужно взять метровый шар и сделать 10–20 вдохов. Причем это может быть не только гелий, а любой газ, не содержащий кислород, резюмировал Ходос.

Другие последствия

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин подтвердил, что гелий никак не связывается с гемоглобином, который отвечает за транспортировку кислорода по кровеносной системе к органам и тканям.

"Теоретически, если долго и интенсивно вдыхать большое количество гелия, можно вызвать критическое падение кислорода в газовой смеси внутри легких. При кратковременном вдыхании, чтобы получить смешной голос, газ очень летучий, и этот процесс должен самостоятельно разрешиться в течение нескольких секунд. Он выйдет из легких и заместится обычным воздухом с достаточным количеством кислорода", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако гелий находится в воздушном шарике под давлением, что опасно для людей с буллезной эмфиземой легких. Это заболевание, при котором в органе формируются воздушные полости – буллы, подчеркнул специалист.

"Как правило, это врожденное заболевание, но бывает и приобретенное. При определенных условиях, особенно при травмах, буллы больших размеров (4–5 сантиметров и более) могут лопнуть, и возникнет пневмоторакс", – пояснил врач.

В то же время он добавил, что буллезная эмфизема легких – достаточно редкое заболевание и выявляется при компьютерной томографии.

При этом дыхательной системе могут навредить другие неочевидные вещи. Например, при длительной задержке дыхания уменьшается концентрация кислорода в крови и нарастает количество углекислого газа. Он угнетает центр дыхания и в определенной степени вызывает отравление организма, подчеркнул пульмонолог.

"Если человек не тренирован в плане задержки дыхания, газообмену может потребоваться несколько минут для восстановления. Углекислый газ в крови формирует углекислоту, которая может сдвигать pH крови", – рассказал он.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Если человек будет сильно задерживать дыхание, то от недостатка кислорода и избытка углекислого газа он потеряет сознание, автоматически сработает центр дыхания (организм начнет дышать спонтанно, если нет механических ограничений). Тренировать задержку дыхания (для плавания или других целей) нужно постепенно, увеличивая нагрузку, чтобы внутренние системы организма смогли адаптироваться.

В целом организм достаточно совершенен и имеет различные механизмы защиты. Повредить дыхательную систему в повседневной жизни достаточно сложно, заключил Овечкин.

