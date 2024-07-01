Программисты подали в суд на Канье Уэста за оскорбительное отношение

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Команда программистов подала в суд на бывшего работодателя, американского рэпера Канье Уэста за то, что он не доплачивал им за переработки и называл их "рабами". Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на издание The Washington Post.

В команду рэпера входили восемь человек из разных стран, в том числе несовершеннолетние. В апреле 2024 года Канье и управляющий делами артиста Майло Яннопулоса наняли их разработать приложение для стримингового сервиса YZYVSN, куда музыкант планировал загрузить альбомы Vultures и Vultures 2.

В иске указано, что работодатели не платили членам команды за сверхурочную работу и подвергали их жестокому и уничижительному обращению, называя сотрудников "новыми рабами". Программистов также подвергали "воздействию порнографических изображений", сказано в материале.

По данным издания, работники требуют возмещения невыплаченной заработной платы и гонораров адвокатам. Также они намерены получить компенсацию за моральный ущерб.

Ранее модель Лорен Пишотта, работавшая ассистенткой Канье Уэста, подала на него в суд за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение. Девушка заявила, что исполнитель непристойно вел себя, отправлял ей сообщения вульгарного характера и делился записями его интимных связей с другими женщинами.

