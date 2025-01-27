Radar Online: Канье Уэст сел на диету ради спасения брак с Бьянкой Цензори

Фото: ТАСС/АР/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст решил сесть на строгую диету, отказавшись от любимых блюд, ради спасения брака с австралийской фотомоделью Бьянкой Цензори. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источники.

По версии журналистов, многие советовали рэперу, как ему привести себя в форму, но тот не слушал никого. Однако в тот момент, когда Уэст перестал удовлетворять Цензори как мужчина, супруга приняла решение поставить исполнителю жесткое условие.

Сейчас же, как утверждает издание, Уэст сильно похудел и продолжает борьбу с лишним весом.

"Цензори явно почувствовала облегчение, потому что он был здоровенным и безобразным", – уточняет инсайдер.

Ранее СМИ сообщали, что Уэст решил развестись с Цензори после двух лет брака. По словам источников, музыкант и модель переживают "тяжелый период".

В июле 2024 года журналисты заявляли, что Уэст установил жесткий контроль над своей супругой. Как писали СМИ, Уэст фотографирует Цензори со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу, а затем критикует ее тело вплоть до интимных частей. По словам источника, музыкант также контролирует распорядок дня и питание супруги, проверяет ее соцсети.

