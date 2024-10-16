Daily Mail: раскрыта причина обмана о разводе Канье Уэста с женой

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Анонимные инсайдеры объяснили, почему появились ложные сообщения о разводе американского рэпера Канье Уэста с австралийским дизайнером Бьянкой Цензори, передает Daily Mail.

Они утверждают, что звезды нарочно распространили слух о разладе в отношениях, чтобы отвлечь внимание общественности от новостей о судебном иске против рэпера от его бывшей помощницы Лорен Пишотты.

Женщина обвинила Уэста в том, что на вечеринке, устроенной P.Diddy, он накачал ее наркотиками и изнасиловал.

"Канье обеспокоен тем, что новый судебный процесс может опустить его до уровня P.Diddy, и он уже обсудил это со своими юристами", – цитирует издание свои источники.

Ранее СМИ сообщали, что Уэст решил развестись с Цензори после двух лет брака. По словам источников, музыкант и модель переживают "тяжелый период". Отмечалось, якобы пара рассталась несколько недель назад – последний раз их видели вместе на шопинге 20 сентября.

В июле сообщалось, что Уэст установил жесткий контроль над своей супругой. Как писали СМИ, артист принимает за жену все решения и критикует ее внешний вид. Анонимный инсайдер рассказывал, что Уэст фотографирует Цензори со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу, а затем критикует ее тело вплоть до интимных частей. По словам источника, музыкант также контролирует распорядок дня и питание супруги, проверяет ее соцсети.