Канье Уэст начал продумывать образы Бьянки Цензори на время беременности

Рэпер Канье Уэст решил улучшить отношения со своей возлюбленной Бьянкой Цензори с помощью рождения ребенка, уверены западные СМИ. Певец заявил друзьям, что женился на девушке из-за ее "отличной генетики". Подробнее – в материале Москвы 24.

"Супер-малыши"

Фото: Swan Gallet/WWD via Getty Images

Слухи о воссоединении и подготовке к появлению ребенка появились вскоре после того, как Канье и Бьянка заявили друзьям, что расстались. По словам источника издания Heat World, Уэст и Цензори наконец справились с трудностями в отношениях и планируют в ближайшее время стать родителями. Он заявил, что рэпер всегда хотел иметь много детей.

"Одной из причин, по которой он женился на Бьянке, была ее отличная генетика. Он уверен, что у них будут супер-малыши. Он ведет себя так, будто они выполняют важную миссию, потому что считает, что его видение и талант настолько редки, что миру нужно как можно больше его детей, чтобы продолжить его наследие", – поделился инсайдер.

Также он добавил, что Уэст сейчас занят подборкой образов для Цензори на время ее беременности.

"Странные" отношения

Фото: Lyvans Boolaky/Getty Images

Рэпер Канье Уэст в 2021 году развелся со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака, в котором родились четверо детей. В январе 2023-го 46-летний музыкант вышел в свет со своей новой возлюбленной – 28-летней австралийской моделью и дизайнером Бьянкой Цензори.

Пара сразу привлекла внимание, но не скандальными выходками, а странными образами Бьянки. Девушка появлялась в общественных местах в капроновых колготках на голое тело, без штанов или юбки сверху, в полностью прозрачных платьях, плащах без белья или в откровенно минималистичных вещах, которые едва прикрывали интимные части тела.

Поклонники пары и модные эксперты до сих пор точно не могут сказать, что заставляет Бьянку выбирать подобные наряды. Многие СМИ предполагают, что она отдает предпочтение полуобнаженным образам под влиянием Уэста. О том, что рэпер самостоятельно подбирает гардероб своим партнершам, рассказывала и его экс-супруга Ким Кардашьян в 2022 году в одном из эпизодов реалити-шоу "Семья Кардашьян".

Кроме того, источник издания Daily Mail в феврале 2024 года со ссылкой на близких девушки сообщил, что в отношениях с Канье Цензори стала меньше общаться с друзьями и полностью подчиняется рэперу.



собеседник газеты Из дизайнера она превратилась в его жену, а это, к сожалению, неоплачиваемая позиция. Она в западне.

В августе 2024-го источники Daily Mail сообщили, что из-за сложностей в отношениях с Уэстом Бьянка начала слишком часто и в большом количестве употреблять алкоголь, чтобы как-то преодолевать переживаемый стресс. Друзья модели выразили уверенность, что Канье тотально контролирует жену, и это влияние разрушает ее.

Уже в начале октября в СМИ появились сообщения о том, что пара рассталась и девушка уехала в Австралию. Однако через несколько недель музыканта и модель заметили в Токио, куда планировал перебраться рэпер.