Комик Джон Сафран рассказал, что тайно прожил в доме Канье Уэста семь дней

Фото: ТАСС/ABACA/Genin Nicolas

Австралийский комик Джон Сафран рассказал, что в 2023 году прожил целую неделю в особняке рэпера Канье Уэста и никто этого не заметил. По его словам, дом исполнителя в Калифорнии заброшен, а на территории нет охраны.

На шоу "Кэрри и Томми" комик отметил, что захотел пожить в доме рэпера, чтобы написать о нем книгу. Изначально он прибыл в Нью-Йорк, чтобы встретиться с людьми из окружения Уэста. Позже соседи исполнителя рассказали, что в том доме рэпер не появлялся много месяцев.

Сафран проник на территорию особняка через ворота, за которыми находится лес. После он зашел в дом через открытую стеклянную дверь.

Между тем экс-сотрудник рэпера Канье Уэста Джон Доу обратился в суд с иском против рэпера. Он утверждает, что во время работы на исполнителя ему приходилось следить за Кардашьянами, так как Уэст подозревал их в "секс-торговле".

В обязанности Доу также входило придумывать идеи, которые могли бы привлечь внимание прессы к Уэсту, а также искать потерянные или украденные вещи.