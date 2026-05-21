21 мая, 10:53

Происшествия

Трехлетняя девочка пропала во время прогулки в Тульской области

Фото: sledcom.ru

В поселке Дубна Тульской области после прогулки пропала 3-летняя девочка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на отряд "ЛизаАлерт".

Отмечается, что ребенок потерялся в среду, 20 мая, – поиски длятся уже вторые сутки. Девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. Поисково-спасательные работы проводятся добровольцами совместно с сотрудниками СК и МЧС, кроме того, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

В "ЛизаАлерт" добавили, что на опушке лесного массива в Дубне был найден беговел пропавшей девочки. В настоящий момент внимание поисковиков сосредоточено на этом районе.

Кроме оврагов и зеленых насаждений, в данной местности есть подболоченные участки, реки и ручьи, которые обследуют водолазы. Также поисковики прочесали квадрат у деревянного моста через ручей, представляющий серьезную опасность – его глубина составляет 1–1,3 метра, а ширина до 1,5 метра.

"Планируются вылет авиационного крыла отряда "ЛизаАлерт" – ВПСО "Ангел" и работа беспилотников для проведения осмотра с неба", – заключили в отряде.

Ранее сообщалось, что в Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего ребенка. Мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, днем 18 мая. Однако до образовательного учреждения он не добрался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

происшествиярегионыдети

