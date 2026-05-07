Sun: в метлы и волшебные палочки из сериала о Гарри Поттере внедрили чипы из-за краж

Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер"; режиссер – Марк Майлод; производство – Bronte Film and TV, HBO Entertainment, Heyday Films

Студия Warner Bros. внедрила микрочипы в метлы, волшебные палочки и другой реквизит на съемках нового сериала про Гарри Поттера после серии краж, сообщила газета Sun.

"В целях инвентаризации и безопасности реквизит отслеживается ежедневно, а его перемещения будут регистрироваться", – указывается в объявлении, которое появилось в студии в Ливсдене в Британии.

Исчезать начали тыквы, книги заклинаний и даже бутафорская еда. Пропажи обнаружили во время съемок сцены хэллоуинского пира в Большом зале Хогвартса. Злоумышленники пока не найдены.

Руководство киностудии также предупредило, что с любым человеком, уличенным в краже, будет расторгнут контракт.

Один из источников иронично отметил газете, что "пропажу реквизита нельзя приписывать заклятому врагу Гарри Поттера, лорду Волан-де-Морту".

Отмечается, что съемочная площадка оценивается в миллиард фунтов стерлингов. Премьера сериала, который будет адаптировать все семь романов Джоан Роулинг, запланирована на декабрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что первый трейлер сериала по Гарри Поттеру стал самым просматриваемым в истории телекомпании HBO. Он набрал свыше 277 миллионов просмотров всего за 48 часов.

Позднее стало известно, что уже одобрено производство второго сезона, не дожидаясь выхода первого. Съемки продолжения стартуют осенью 2026 года.