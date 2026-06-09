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09 июня, 17:48

Общество

Порция свекольника обойдется россиянам в 59 рублей в 2026 году

Фото: 123RF.com/9dreamstudio

Порция свекольника по классическому рецепту обойдется россиянам в 59 рублей в 2026 году. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Для расчета специалисты использовали традиционный рецепт холодного супа, в который входят свекла, картофель, свежие огурцы, редис, укроп, куриное яйцо, столовый уксус, сахар, соль и сметана.

По оценке аналитиков, на одну порцию потребуется 120 граммов свеклы стоимостью около 6 рублей, 80 граммов картофеля – 3 рубля, 100 граммов огурцов – 12 рублей, 40 граммов редиса – 16 рублей, одно яйцо – 10 рублей и 10 граммов укропа – 1 рубль.

Еще по 1 рублю придется потратить на соль, сахар и уксус, а сметана для подачи обойдется примерно в 8 рублей. Таким образом, суммарная стоимость всех ингредиентов для одной порции свекольника составляет 59 рублей.

При этом аналитики отметили, что холодный свекольник остается менее популярным блюдом, чем окрошка. Для сравнения: минимальная стоимость одной порции окрошки в 2026 году оценивается в 87 рублей.

Ранее 40% россиян назвали окрошку одним из самых популярных летних блюд. Она обогнала шашлык (32%) и овощной салат (15%).

Большинство предпочитают в окрошке традиционный квас, меньшинство выбирают кефир или же прибегают к нестандартным заправкам, например к минералке или соевому соусу, разведенному водой. Также в окрошку добавляют яблоки, авокадо, лимонный сок, а вареную колбасу все чаще заменяют ветчиной.

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