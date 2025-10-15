Форма поиска по сайту

15 октября, 18:31

Шоу-бизнес
Пять человек обвинили Майкла Джексона в насилии над несовершеннолетними

"Жестоко манипулировал": в чем вновь обвиняют Майкла Джексона

Против покойного певца Майкла Джексона подали новый иск. На этот раз четверо братьев и сестра из семьи Касио обвинили музыканта в сексуализированном и психологическом насилии на протяжении 25 лет, сообщили СМИ. Подробности всех обвинений в адрес поп-звезды – в материале Москвы 24.

"Обрабатывал и зомбировал"

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS/Michael A. Mariant

Против певца Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня 2009 года, вновь подали иск в суд. Пятеро детей из американской семьи Касио обвинили музыканта в сексуализированном насилии и психологическом давлении. Братья и сестра утверждают, что были жертвами знаменитости на протяжении 25 лет, сообщило издание Daily Mail. На фоне этого разбирательство возобновилось.

Семья впервые обвинила певца в насилии еще в 2020 году. Однако тогда им была выплачена компенсация в размере 13 миллионов фунтов стерлингов (почти 1,5 миллиарда рублей по нынешнему курсу) и дело урегулировали в частном порядке. Помимо этого, одним из условий соглашения было "нераспространение унижения чести и достоинства".

Спустя пять лет адвокаты Касио заявили, что данное соглашение было подписано под давлением. Сейчас члены семьи требуют возмещение ущерба суммой в 160 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно материалам следствия, Джексон и глава семьи Касио Доминик впервые встретились в 1984 году. Вскоре поп-певец также познакомился с супругой новоиспеченного приятеля Конни и его детьми (в то время у пары росли двое сыновей). Впоследствии супруги стали родителями еще двух мальчиков и девочки.

Уточняется, что музыкант подружился с семьей, проживающей в Нью-Джерси, и якобы стал регулярно приходить к ним в гости. Майкл проводил время с супругами, ездил с ними по магазинам и возил их наследников в тематический парк Диснейленд, а также был частым гостем на семейных ужинах. Дети бывали на ранчо певца под названием Неверленд в штате Калифорния, а после совершеннолетия старший сын Касио Фрэнк стал личным ассистентом Джексона. Кроме того, он неоднократно публично высказывался в защиту певца, обвиняемого в насилии над детьми в 1993 и 2005 годах. Фрэнк также посвятил исполнителю книгу "Мой друг Майкл: обычная дружба с необыкновенным человеком".

Однако после релиза документального фильма "Покидая Неверленд", посвященного сексуальным домогательствам со стороны Джексона, семья Касио изменила свое отношение к певцу и направила иск с обвинениями. Как утверждают наследники семьи, изначально каждый из них считал себя единственной жертвой музыканта. Согласно данным дела, Майкл на протяжении долгого времени "обрабатывал и зомбировал" детей и "жестоко манипулировал" ими, внушая каждому из них ощущение собственной уникальности.

Майкл культивировал у семьи Касио зависимость и страх, заставляя детей верить, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться ему. Последствия такого воспитания сохранялись и во взрослой жизни, формируя у истцов глубоко укоренившееся убеждение, что любое их высказывание будет расценено как предательство.
источник, знакомый с ситуацией

Инсайдер отметил, что происходившее нанесло психологический вред детям Касио.

"Когда они все поняли, что происходит, это было самым травмирующим событием. Их история шокирует", – отметил собеседник журналистов.

При этом источник предположил, что возобновленное дело может оказаться "кошмаром" для наследников Джексона из-за серьезности обвинений в его адрес.

Первые обвинения в адрес Джексона со стороны наследников Касио появились после выхода скандальной картины "Покидая Неверленд", мировая премьера которой состоялась 25 января 2019 года. Четырехчасовой фильм основан на историях Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, обвиняющих "короля поп-музыки" в педофилии. По словам мужчин, в возрасте 7 и 10 лет они якобы подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла. При этом Робсон заявлял, что певец даже запугивал его тюремным заключением, если тот кому-либо расскажет о происходившем.

"Он сказал мне, что если кто-то узнает о том, что мы делали, мы отправимся в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", – рассказал Уэйд.

Семья Джексона осудила и раскритиковала документальный фильм, назвав его "возмутительной и ничтожной попыткой заработать на имени Майкла Джексона".

Кроме того, на защиту поп-певца встал звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин. На фоне дружбы актера и музыканта, разница в возрасте которых составляла 22 года, в Сети появились слухи, что Калкин стал очередной жертвой Джексона, с которым познакомился в 10-летнем возрасте. Поводом для таких домыслов стало и то, что в одном из интервью Маколей признался, что, будучи несовершеннолетним, несколько раз ночевал в кровати Майкла.

Однако в 2019 году в подкасте Майкла Розенбаума сам Калкин выразил свое недоумение по поводу данной теории. По словам Маколея, Майкл изъявил желание общаться с ним из-за того, что на юного актера резко обрушилась слава и Джексон "узнал в этой ситуации себя".

Легко сказать, что это было странно, но все было иначе, чем может показаться. Во всем был смысл. Мы были настоящими друзьями в самом простом смысле этого слова. Люди ставят под сомнение эту дружбу, потому что он был самым популярным человеком на планете!
Маколей Калкин
актер

Поклонники Джексона восприняли фильм "Покидая Неверленд" с негодованием. По информации издания NME, три французские фан-группы исполнителя даже подали в иск суд на Робсона и Сейфчака. Фанаты заявили, что мужчины "запятнали память" певца, а действия студии HBO, которой принадлежит картина, стали "публичным линчеванием".

В марте этого года вышло продолжение фильма под названием "Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона". Лента рассказала о том, с какими трудностями столкнулись предполагаемые жертвы Джексона после публичного признания и об их попытках получить компенсацию.

"Я не причастен к этому"

Фото: кадр из документального фильма "Покидая Неверленд"; режиссер – Дэн Рид; производство – HBO Max

Впервые Майкла Джексона обвинили в растлении малолетних детей в 1993 году. Тогда поп-музыканту инкриминировали действия сексуального характера в отношении Джордана Чандлера, которому в то время было 13 лет. Отец мальчика утверждал, что его сын часто посещал ранчо Неверленд, писали СМИ. При этом во время визитов Джексон якобы принуждал Джордана трогать его гениталии. Однако в ходе разбирательства певец отрицал все обвинения.

Я не причастен к тому, в чем меня обвиняют. Если я и виновен в чем-то, так это в том, что я отдаю все возможное, чтобы помочь детям во всем мире.
Майкл Джексон
певец

В итоге Джексон заплатил семье Чандлера более 20 миллионов долларов, а дело было закрыто.

В 2003 году в отношении Майкла были выдвинуты новые обвинения, с которыми выступил 13-летний Гэвин Арвизо. Как писали СМИ, мальчик рассказал, что Джексон предлагал ему и другим детям алкоголь, а также трогал их в интимных местах. В ноябре того же года певца задержали на его ранчо, обвинив в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В ходе разбирательства певец отрицал свою вину и заверял, что родители Арвизо таким способом хотят получить крупную сумму денег. Процесс длился два года, в итоге Майкла оправдали. При этом после смерти "короля поп-музыки" Гэвин признался, что солгал и оклеветал Джексона по наставлению своего отца.

По данным СМИ, скандал отразился на здоровье исполнителя. Близкие и друзья рассказывали, что певец был подавлен и решил отгородиться от мира, сократив общение даже с родственниками, за исключением детей.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Официальной причиной смерти певца, согласно информации правоохранительных органов, стал сильнодействующий анестетик пропофол, неверно рассчитанную дозу которого лечащий врач Майкла Конрад Мюррей ввел музыканту в ночь трагедии. Также уточнялось, что Джексон в течение нескольких недель до кончины употреблял восемь препаратов, несовместимых друг с другом.

Несмотря на смерть Джексона в 2013 году, СМИ вновь опубликовали материалы расследования ФБР, согласно которым певец якобы приставал к 17 несовершеннолетним еще с 1989-го. Утверждалось, что за молчание Майкл выплатил своим жертвам около 35 миллионов долларов.

Однако, несмотря на официальное заключение о смерти, в 2025 году бывший адвокат Джексона Брайан Оксман заявил, что истинной причиной кончины певца стали его душевные переживания из-за большого количества обвинений. По словам адвоката, которые процитировало издание Radar Online, на протяжении 4 лет до смерти Майкл сталкивался с нападками со стороны общественности. Поп-музыкант находился в глубокой депрессии из-за несправедливых обвинений.

"Он был эмоционально истощен и недоумевал: "Я артист. Я завишу от людей, а 80 процентов из них считают меня виновным?" – объяснил Оксман.

После новостей о смерти Джексона в Сети не раз появлялись слухи о том, что певец инсценировал свою смерть. В интернете публиковались снимки людей, внешность которых была скрыта одеждой от посторонних глаз. Однако многие пользователи замечали сходство героев снимков с покойным "королем поп-музыки".

