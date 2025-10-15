Пять человек обвинили Майкла Джексона в насилии над несовершеннолетними

Против покойного певца Майкла Джексона подали новый иск. На этот раз четверо братьев и сестра из семьи Касио обвинили музыканта в сексуализированном и психологическом насилии на протяжении 25 лет, сообщили СМИ. Подробности всех обвинений в адрес поп-звезды – в материале Москвы 24.

"Обрабатывал и зомбировал"

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS/Michael A. Mariant

Против певца Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня 2009 года, вновь подали иск в суд. Пятеро детей из американской семьи Касио обвинили музыканта в сексуализированном насилии и психологическом давлении. Братья и сестра утверждают, что были жертвами знаменитости на протяжении 25 лет, сообщило издание Daily Mail. На фоне этого разбирательство возобновилось.

Семья впервые обвинила певца в насилии еще в 2020 году. Однако тогда им была выплачена компенсация в размере 13 миллионов фунтов стерлингов (почти 1,5 миллиарда рублей по нынешнему курсу) и дело урегулировали в частном порядке. Помимо этого, одним из условий соглашения было "нераспространение унижения чести и достоинства". Спустя пять лет адвокаты Касио заявили, что данное соглашение было подписано под давлением. Сейчас члены семьи требуют возмещение ущерба суммой в 160 миллионов фунтов стерлингов.



Согласно материалам следствия, Джексон и глава семьи Касио Доминик впервые встретились в 1984 году. Вскоре поп-певец также познакомился с супругой новоиспеченного приятеля Конни и его детьми (в то время у пары росли двое сыновей). Впоследствии супруги стали родителями еще двух мальчиков и девочки.

Уточняется, что музыкант подружился с семьей, проживающей в Нью-Джерси, и якобы стал регулярно приходить к ним в гости. Майкл проводил время с супругами, ездил с ними по магазинам и возил их наследников в тематический парк Диснейленд, а также был частым гостем на семейных ужинах. Дети бывали на ранчо певца под названием Неверленд в штате Калифорния, а после совершеннолетия старший сын Касио Фрэнк стал личным ассистентом Джексона. Кроме того, он неоднократно публично высказывался в защиту певца, обвиняемого в насилии над детьми в 1993 и 2005 годах. Фрэнк также посвятил исполнителю книгу "Мой друг Майкл: обычная дружба с необыкновенным человеком".

Однако после релиза документального фильма "Покидая Неверленд", посвященного сексуальным домогательствам со стороны Джексона, семья Касио изменила свое отношение к певцу и направила иск с обвинениями. Как утверждают наследники семьи, изначально каждый из них считал себя единственной жертвой музыканта. Согласно данным дела, Майкл на протяжении долгого времени "обрабатывал и зомбировал" детей и "жестоко манипулировал" ими, внушая каждому из них ощущение собственной уникальности.





источник, знакомый с ситуацией Майкл культивировал у семьи Касио зависимость и страх, заставляя детей верить, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться ему. Последствия такого воспитания сохранялись и во взрослой жизни, формируя у истцов глубоко укоренившееся убеждение, что любое их высказывание будет расценено как предательство.

Инсайдер отметил, что происходившее нанесло психологический вред детям Касио.

"Когда они все поняли, что происходит, это было самым травмирующим событием. Их история шокирует", – отметил собеседник журналистов.

При этом источник предположил, что возобновленное дело может оказаться "кошмаром" для наследников Джексона из-за серьезности обвинений в его адрес.

Первые обвинения в адрес Джексона со стороны наследников Касио появились после выхода скандальной картины "Покидая Неверленд", мировая премьера которой состоялась 25 января 2019 года. Четырехчасовой фильм основан на историях Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, обвиняющих "короля поп-музыки" в педофилии. По словам мужчин, в возрасте 7 и 10 лет они якобы подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла. При этом Робсон заявлял, что певец даже запугивал его тюремным заключением, если тот кому-либо расскажет о происходившем.

"Он сказал мне, что если кто-то узнает о том, что мы делали, мы отправимся в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", – рассказал Уэйд.

Семья Джексона осудила и раскритиковала документальный фильм, назвав его "возмутительной и ничтожной попыткой заработать на имени Майкла Джексона".

Кроме того, на защиту поп-певца встал звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин. На фоне дружбы актера и музыканта, разница в возрасте которых составляла 22 года, в Сети появились слухи, что Калкин стал очередной жертвой Джексона, с которым познакомился в 10-летнем возрасте. Поводом для таких домыслов стало и то, что в одном из интервью Маколей признался, что, будучи несовершеннолетним, несколько раз ночевал в кровати Майкла.

Однако в 2019 году в подкасте Майкла Розенбаума сам Калкин выразил свое недоумение по поводу данной теории. По словам Маколея, Майкл изъявил желание общаться с ним из-за того, что на юного актера резко обрушилась слава и Джексон "узнал в этой ситуации себя".





Маколей Калкин актер Легко сказать, что это было странно, но все было иначе, чем может показаться. Во всем был смысл. Мы были настоящими друзьями в самом простом смысле этого слова. Люди ставят под сомнение эту дружбу, потому что он был самым популярным человеком на планете!

Поклонники Джексона восприняли фильм "Покидая Неверленд" с негодованием. По информации издания NME, три французские фан-группы исполнителя даже подали в иск суд на Робсона и Сейфчака. Фанаты заявили, что мужчины "запятнали память" певца, а действия студии HBO, которой принадлежит картина, стали "публичным линчеванием".

В марте этого года вышло продолжение фильма под названием "Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона". Лента рассказала о том, с какими трудностями столкнулись предполагаемые жертвы Джексона после публичного признания и об их попытках получить компенсацию.

"Я не причастен к этому"

Фото: кадр из документального фильма "Покидая Неверленд"; режиссер – Дэн Рид; производство – HBO Max

Впервые Майкла Джексона обвинили в растлении малолетних детей в 1993 году. Тогда поп-музыканту инкриминировали действия сексуального характера в отношении Джордана Чандлера, которому в то время было 13 лет. Отец мальчика утверждал, что его сын часто посещал ранчо Неверленд, писали СМИ. При этом во время визитов Джексон якобы принуждал Джордана трогать его гениталии. Однако в ходе разбирательства певец отрицал все обвинения.





Майкл Джексон певец Я не причастен к тому, в чем меня обвиняют. Если я и виновен в чем-то, так это в том, что я отдаю все возможное, чтобы помочь детям во всем мире.

В итоге Джексон заплатил семье Чандлера более 20 миллионов долларов, а дело было закрыто.

В 2003 году в отношении Майкла были выдвинуты новые обвинения, с которыми выступил 13-летний Гэвин Арвизо. Как писали СМИ, мальчик рассказал, что Джексон предлагал ему и другим детям алкоголь, а также трогал их в интимных местах. В ноябре того же года певца задержали на его ранчо, обвинив в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В ходе разбирательства певец отрицал свою вину и заверял, что родители Арвизо таким способом хотят получить крупную сумму денег. Процесс длился два года, в итоге Майкла оправдали. При этом после смерти "короля поп-музыки" Гэвин признался, что солгал и оклеветал Джексона по наставлению своего отца.

По данным СМИ, скандал отразился на здоровье исполнителя. Близкие и друзья рассказывали, что певец был подавлен и решил отгородиться от мира, сократив общение даже с родственниками, за исключением детей.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Официальной причиной смерти певца, согласно информации правоохранительных органов, стал сильнодействующий анестетик пропофол, неверно рассчитанную дозу которого лечащий врач Майкла Конрад Мюррей ввел музыканту в ночь трагедии. Также уточнялось, что Джексон в течение нескольких недель до кончины употреблял восемь препаратов, несовместимых друг с другом.

Несмотря на смерть Джексона в 2013 году, СМИ вновь опубликовали материалы расследования ФБР, согласно которым певец якобы приставал к 17 несовершеннолетним еще с 1989-го. Утверждалось, что за молчание Майкл выплатил своим жертвам около 35 миллионов долларов.

Однако, несмотря на официальное заключение о смерти, в 2025 году бывший адвокат Джексона Брайан Оксман заявил, что истинной причиной кончины певца стали его душевные переживания из-за большого количества обвинений. По словам адвоката, которые процитировало издание Radar Online, на протяжении 4 лет до смерти Майкл сталкивался с нападками со стороны общественности. Поп-музыкант находился в глубокой депрессии из-за несправедливых обвинений.

"Он был эмоционально истощен и недоумевал: "Я артист. Я завишу от людей, а 80 процентов из них считают меня виновным?" – объяснил Оксман.

После новостей о смерти Джексона в Сети не раз появлялись слухи о том, что певец инсценировал свою смерть. В интернете публиковались снимки людей, внешность которых была скрыта одеждой от посторонних глаз. Однако многие пользователи замечали сходство героев снимков с покойным "королем поп-музыки".