В Татарстане рабочий случайно поджег автоцистерну и погиб

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Татарстан"

В Альметьевске рабочий погиб при возгорании автоцистерны "КамАЗ", сообщила прокуратура Татарстана.

Согласно предварительной информации, возгорание началось в результате некорректной проверки воспламеняющейся жидкости работником ООО "Абсолют". Загорелись газовые пары.

Прокуратура опубликовала видео с места происшествия. На кадрах видно, что у цистерны сорвало торцевую часть, а внутри все выгорело.

Проверку инициировала Альметьевская городская прокуратура. На место выехал исполняющий обязанности Альметьевского городского прокурора Эдуард Имамов. Ведомство проверит соблюдение в организации законодательства об охране труда.

Ранее двое рабочих погибли от удара током во время ремонта на территории кафе в Спасском районе Татарстана. По факту причинения смерти по неосторожности следователи возбудили уголовное дело.

