Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:42

Шоу-бизнес

Телеведущая Лазарева пожаловалась на советский менталитет

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044 (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Нино Росебашвили (признана в РФ иноагентом) пожаловалась на советский менталитет. Видео доступно на YouTube.

Лазарева заявила, что у людей наблюдается абсолютная какая-то инфантильность, нежелание задумываться и брать на себя ответственность.

По ее словам, такая модель поведения формировалась в обществе на протяжении очень долгого времени. Она считает, что люди в России и других постсоветских государствах склонны перекладывать ответственность на окружающих и различные структуры.

Кроме того, по ее словам, жители постсоветских стран так и не научились наслаждаться жизнью, поскольку постоянно вынуждены были выживать.

Ранее Лазаревой был заочно вынесен приговор в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Впоследствии Мосгорсуд отменил ее приговор и назначил новое рассмотрение дела, в результате которого она вновь была заочно приговорена к 7 годам колонии.

Кроме того, актриса заочно осуждена на 6,5 года за публичное оправдание терроризма.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика