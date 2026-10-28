Путин обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии переговоры по Украине

Европа не участвует в переговорах по Украине, однако диалог с отдельными европейскими странами можно оценить позитивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Во время беседы стороны приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

Путин также заявил, что достижение долгосрочного мира возможно при полном учете законных интересов России. Кроме того, он обратил внимание на политику конфронтации стран ЕС и НАТО, которая, по его словам, ведет к затягиванию боевых действий.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.