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21:03

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

общество происшествия

21:03

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Американского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера Тони Роббинса обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на свое расследование.

Об этом заявили его бывшие последовательницы, помощницы и другие женщины. Расследование основано на утечках записей, внутренних документах и десятках интервью. Согласно им, Роббинс жестоко обращался со своими жертвами, подвергал их нетрадиционным и потенциально опасным техникам.

Две бывших последовательницы рассказали, что он "сексуально преследовал" их. Они же неоднократно говорили ему, что не заинтересованы в близких отношениях.

Две помощницы отметили, что бизнес-тренер, будучи голым в гостиничном номере или душе, предлагал им "поработать с ним наедине". Экс-телохранители признались, что он отправлял их в зрительский зал для поиска "привлекательных женщин". Уточняется, что события происходили в 1990-х – начале 2000-х годов.

Адвокаты Тони Роббинса в письме изданию ответили, что Роббинс отрицает обвинения. Он назвал их "ложными и наглыми".

Американский бизнес-тренер в 2018 году выступил с лекцией в Москве. Организаторы представляли его как мотивирующего тренера, в числе его учеников указывались "президенты, олимпийские чемпионы, миллиардеры и члены королевских семей". Стоимость билетов достигала 500 тысяч рублей.

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