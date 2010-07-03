Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Американского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера Тони Роббинса обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на свое расследование.
Об этом заявили его бывшие последовательницы, помощницы и другие женщины. Расследование основано на утечках записей, внутренних документах и десятках интервью. Согласно им, Роббинс жестоко обращался со своими жертвами, подвергал их нетрадиционным и потенциально опасным техникам.
Две бывших последовательницы рассказали, что он "сексуально преследовал" их. Они же неоднократно говорили ему, что не заинтересованы в близких отношениях.
Две помощницы отметили, что бизнес-тренер, будучи голым в гостиничном номере или душе, предлагал им "поработать с ним наедине". Экс-телохранители признались, что он отправлял их в зрительский зал для поиска "привлекательных женщин". Уточняется, что события происходили в 1990-х – начале 2000-х годов.
Адвокаты Тони Роббинса в письме изданию ответили, что Роббинс отрицает обвинения. Он назвал их "ложными и наглыми".
Американский бизнес-тренер в 2018 году выступил с лекцией в Москве. Организаторы представляли его как мотивирующего тренера, в числе его учеников указывались "президенты, олимпийские чемпионы, миллиардеры и члены королевских семей". Стоимость билетов достигала 500 тысяч рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.