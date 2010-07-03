Джеффри Раш выиграл иск о клевете за статьи о его непристойном поведении

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Австралийский актер Джеффри Раш выиграл дело о клевете против сиднейской газеты Daily Telegraph, которая опубликовала материалы о домогательствах в отношении своей коллеги. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Иск был подан артистом в 2017 году. Причиной стали две статьи, опубликованные в газете, в которых сообщалось о "неподобающем поведении" Раша во время съемок фильма в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл.

После данного заявления Джеффри Раш подал в суд на издание за клевету. Актер подчеркнул, что такими высказываниями издание нанесло вред его репутации, после произошедшего ему пришлось покинуть пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения.

В суде заявили, что газета Daily Telegraph не смогла доказать правдивость опубликованной информации. Теперь издание обязано возместить ущерб актеру в размере 850 тысяч рублей. Также ему будет выплачена дополнительная компенсация за понесенные убытки.

В декабре 2018 года австралийская актриса Яэль Стоун, известная по роли в сериале "Оранжевый – хит сезона" также обвинила в домогательствах актера Джеффри Раша.

По словам звезды сериала, приставания начались в 2010 году – во время ее участия в постановке "Дневник сумасшедшего" в театре Сиднея. Сперва Раш присылал ей шутливые сообщения, но потом его послания "стали носить сексуальный характер".

Раш отверг обвинения актрисы в домогательствах. Он подчеркнул, что в переписке хотел проявить лишь "уважение и восхищение". Актер также выразил сожаление, что ненамеренно причинил Стоун душевные страдания.