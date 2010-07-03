Джеффри Раш выиграл иск о клевете за статьи о его непристойном поведении

Австралийский актер Джеффри Раш выиграл дело о клевете против сиднейской газеты Daily Telegraph, которая опубликовала материалы о домогательствах в отношении своей коллеги. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Иск был подан артистом в 2017 году. Причиной стали две статьи, опубликованные в газете, в которых сообщалось о "неподобающем поведении" Раша во время съемок фильма в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл.
После данного заявления Джеффри Раш подал в суд на издание за клевету. Актер подчеркнул, что такими высказываниями издание нанесло вред его репутации, после произошедшего ему пришлось покинуть пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения.
В суде заявили, что газета Daily Telegraph не смогла доказать правдивость опубликованной информации. Теперь издание обязано возместить ущерб актеру в размере 850 тысяч рублей. Также ему будет выплачена дополнительная компенсация за понесенные убытки.
В декабре 2018 года австралийская актриса Яэль Стоун, известная по роли в сериале "Оранжевый – хит сезона" также обвинила в домогательствах актера Джеффри Раша.
По словам звезды сериала, приставания начались в 2010 году – во время ее участия в постановке "Дневник сумасшедшего" в театре Сиднея. Сперва Раш присылал ей шутливые сообщения, но потом его послания "стали носить сексуальный характер".
Раш отверг обвинения актрисы в домогательствах. Он подчеркнул, что в переписке хотел проявить лишь "уважение и восхищение". Актер также выразил сожаление, что ненамеренно причинил Стоун душевные страдания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.