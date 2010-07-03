Экс-вице-президента США вновь обвинили в домогательствах

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Бывшего вице-президента США Джо Байдена вновь обвинили в домогательствах, сообщает сайт "Аргументы и факты". Как заявила экс-помощник конгрессмена Джима Хаймса Эми Лаппос, десять лет назад Джо Байден неподобающе повел себя по отношению к ней.

По словам Лаппос, это произошло во время мероприятия по сбору средств в Гринвиче в штате Коннектикут. Политик подошел к ней, притянул к себе за шею и потерся носами. "Когда он притянул меня к себе, я думала, что он собирается поцеловать меня в губы", − призналась женщина. В то же время Лаппос не отрицает, что этот случай сложно расценить как действия сексуального характера.

Это уже не первое подобное обвинение в адрес политика. Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес заявила о том, что в 2014 году на публичном выступлении Байден подошел к ней сзади, понюхал волосы, а затем поцеловал в голову.

Ранее американские СМИ сообщили о намерении Байдена участвовать в выборах президента США в 2020 году. О своем намерении переизбираться на пост главы Белого дома объявил и действующий президент Дональд Трамп.