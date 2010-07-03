Сотрудники McDonald’s пожаловались на сексуальные домогательства

Работники американских ресторанов McDonald's рассказали о сексуальных домогательствах со стороны руководителей. Обвинения в адрес коллег выдвинули 25 человек, передает NBC News.
Со слов представителя защиты, некоторым потерпевшим, рассказавшим о широком спектре неприемлемого поведения в McDonald's, всего 16 или 17 лет.
Сотрудники пожаловались на недопустимые прикосновения, а также непристойное поведение. При этом в самих ресторанах эти случаи игнорировали или воспринимали как шутку. Кое-кто из пострадавших столкнулся с сокращением рабочего дня и увольнением.
Прежде работавшая в ресторане McDonald's в штате Южная Каролина Латарша Смит заявила, что пережитое стало для нее "личным адом".
Ранее американские СМИ раскрыли детали сексуального скандала, произошедшего на подводной лодке USS Florida ВМС США. Помощник капитана сообщил своему начальнику, что кто-то из членов экипажа подлодки составил два списка, в одном из которых каждой женщине на борту были присвоены "оценки", а в другом были комментарии сексуального характера по поводу женской части экипажа.
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