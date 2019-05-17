На американской подлодке произошел сексуальный скандал

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Тогда помощник капитана Грегори Керчера сообщил своему начальнику, что кто-то из членов экипажа подлодки составил два списка, в одном из которых каждой женщине на борту были присвоены "оценки", а в другом были комментарии сексуального характера по поводу женской части экипажа.
Среди команды подлодки быстро распространились слухи об этих списках. Женщины стали беспокоиться о своей безопасности. Об этом в итоге стало известно руководству ВМС США. Помощника капитана отправили в отставку из-за "потери уверенности в его способности руководить командой". Другие члены экипажа получили дисциплинарные взыскания.
USS Florida является второй подводной лодкой из состава ВМС США, на которой служат женщины-подводники. На момент скандала команда из 173 членов включала 32 женщины.
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