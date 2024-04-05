Замглавы по IT "Сирены-трэвел" задержали по делу о воздействии на инфраструктуру РФ – ТАСС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместителя генерального директора по IT и производству компании "Сирена-трэвел" Игоря Ройтмана задержали по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Ройтман задержан", – информировал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время следователи решат вопрос об избрании меры пресечения Ройтману.

Ранее у разработчика системы бронирования Leonardo – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех") – прошли обыски. Проверку организовали по делу об атаках, связанных с украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру платформы.

