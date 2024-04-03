Обыски у разработчика Leonardo связаны с кибератаками с Украины – РИА Новости

03 апреля, 18:17Происшествия
Фото: Москва 24/Никита Симонов
У разработчика системы бронирования Leonardo – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех") – проходят обыски, которые связаны с атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру платформы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
"Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование", – сказал собеседник издания.
По словам источника, обыски связаны с атаками на сервис, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года.
В сентябре 2023-го клиенты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" сообщили о трудностях с регистрацией на рейсы. О проблемах информировали в том числе другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.
Со слов представителей "Ростеха", неполадки были вызваны исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.