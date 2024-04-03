Обыски у разработчика Leonardo связаны с кибератаками с Украины – РИА Новости

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У разработчика системы бронирования Leonardo – компании "Сирена-Трэвэл" (входит в "Ростех") – проходят обыски, которые связаны с атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру платформы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование", – сказал собеседник издания.

По словам источника, обыски связаны с атаками на сервис, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года.

В сентябре 2023-го клиенты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" сообщили о трудностях с регистрацией на рейсы. О проблемах информировали в том числе другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.

Со слов представителей "Ростеха", неполадки были вызваны исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.