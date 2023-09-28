Система бронирования Leonardo подверглась второй кибератаке за день

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Масштабные DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo вновь осуществляются со стороны нескольких стран, включая Украину. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Ростеха".

По информации госкорпорации, сейчас наблюдаются небольшие сбои в работе системы.

"Но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов", – добавили в "Ростехе".

Ранее стало известно, что у клиентов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" возникли трудности с регистрацией на рейсы. О проблемах сообщали и другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.

Представители "Ростеха" рассказали, что сбой был вызван исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.

При этом, по данным сервиса "Яндекс Расписания", двадцать семь рейсов задержались или отменились в столичных аэропортах днем 28 сентября.

В России восстановили работу системы бронирования авиабилетов Leonardo