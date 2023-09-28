28 сентября, 16:34Транспорт
Система бронирования Leonardo подверглась второй кибератаке за день
Фото: depositphotos/makidotvn
Масштабные DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo вновь осуществляются со стороны нескольких стран, включая Украину. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Ростеха".
По информации госкорпорации, сейчас наблюдаются небольшие сбои в работе системы.
"Но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов", – добавили в "Ростехе".
Ранее стало известно, что у клиентов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" возникли трудности с регистрацией на рейсы. О проблемах сообщали и другие перевозчики. Это было вызвано сбоем в работе системы бронирования Leonardo.
Представители "Ростеха" рассказали, что сбой был вызван исходившей из-за рубежа DDoS-атакой на отечественную систему бронирования. Позже штатную работу платформы удалось восстановить.
При этом, по данным сервиса "Яндекс Расписания", двадцать семь рейсов задержались или отменились в столичных аэропортах днем 28 сентября.
В России восстановили работу системы бронирования авиабилетов Leonardo
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